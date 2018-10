Afpersing, fraude met banksystemen en het stelen van gegevens: door het internet is het alleen maar makkelijker geworden voor criminelen. Criminoloog Rolf van Wegberg (TU Delft) vertelt hoe zij te werk gaan. Kunnen we ze bijbenen? En hoe kwetsbaar zijn we?

Dit is de vierde lezing in de reeks 'Technotopia'. In deze serie hoor je experts over vier invloedrijke technologieën. Hoe werken ze en wat gaan we er de komende jaren van merken?