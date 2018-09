SG lezing: Alsof je erbij bent

Op het puntje van je stoel tijdens de WK-finale of meemaken wat je vrienden beleven via Facebook Live. ‘Erbij zijn’ is belangrijk. Wat maakt een live kijkervaring zo anders dat nieuwe media er vol op inzetten? Mediawetenschapper dr. Karin van Es (UU) over de waarde van liveness.

Dit is de eerste lezing in de reeks 'Culturele Zondagen Colleges' waarin experts vertellen over de aantrekkingskracht van live beelden en de vroegste voorlopers van Facebook.

Dit programma wordt georganiseerd i.s.m. Culturele Zondagen en de Winkel van Sinkel.