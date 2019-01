Hoe helpen religie en wereldbeelden de mens onzekerheid te vermijden?

Hersenwetenschapper dr. Michiel van Elk (UvA) onderzocht hoe de mens omgaat met onzekerheid. Welke rol spelen bijgeloof, religie en wereldbeelden hierin?

Dit is de eerste lezing in de reeks 'Ode aan onzekerheid', waarin we ons samen met verschillende experts afvragen wat er zou gebeuren als we onzekerheid vaker zouden omarmen.