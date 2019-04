Autonomie is zelf bepalen welke keuzes we maken. Waar je woont, met wie je trouwt of wat je eet. Met die keuzes geven we betekenis aan ons leven.

Hoe werkt dat in de dagelijkse praktijk, waar verplichtingen op het werk ons beperken en partners of familie ons beïnvloeden? Wanneer is een keuze autonoom? Met filosoof prof. dr. Beate Roessler (UvA).

Dit is het derde Filosofisch Café van dit seizoen.