De wereld hangt van toevalligheden aan elkaar. Wat als je je partner niet tegen het lijf was gelopen? Wat als de geschiedenis anders was gelopen? Jeroen Hopster (UU) neemt je mee in zijn denken over toeval, onvermijdelijkheid en de schoonheid die dit met zich meebrengt.

