Als je een keuze maakt, beslis je voor je ‘toekomstige ik’. De keuze om een einde te maken aan het leven is daarvan het meest radicale voorbeeld. Dr. Fleur Jongepier (University of Cambridge) onderzoekt hoe je eigenlijk zou kunnen weten wanneer je leven ‘af’ is.

Dit is het eerste Filosofisch Café van dit seizoen.

Dit programma wordt georganiseerd i.s.m. het Departement Filosofie van de Universiteit Utrecht en de Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten (FUF) en Hofman Café.