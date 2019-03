SG evenement: Utrechtse Dag van de Filosofie (uitverkocht)

“Een leven dat niet onderzocht is, is het niet waard om te leven”, stelde Socrates. Wie je bent, wat goed is of waar, zijn vragen die je niet kunt beantwoorden zonder de onderliggende aannames te onderzoeken. Wat is dat ‘ik’ waarover men spreekt? Hoe rechtvaardig je wat goed of fout is? Heb je toegang tot de waarheid, als die al bestaat? En hoe ziet die er dan uit?

Tijdens deze dag verrijken filosofen uit Utrecht en daarbuiten je met inzichten om je wereldbeeld te ordenen of juist overhoop te gooien. Met lezingen en gesprekken over liefde en identiteit, politiek en morele vooruitgang. Of maak een filosofische wandeling en bekijk de stad eens van een andere kant.

De Utrechtse Dag van de Filosofie wordt georganiseerd i.s.m. het departement Filosofie, het Centre for the Humanities en de Faculteitsvereniging Utrechtse Filosofiestudenten.