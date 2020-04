Sensitivity Enhanced Solid-State NMR of Soluble Proteins in Cells

Ons begrip van de moleculaire basis van biologische processen wordt verkregen door het bestuderen van de driedimensionale structuur van biomoleculen. De meeste studies doen dit onder zeer gecontroleerde omstandigheden, waarin de biomoleculen geïsoleerd zijn van de cel. Deze kunstmatige omgeving verschilt van de heterogene cel waarin de moleculen zich normaalgesproken bevinden, die bijna onmogelijk is na te bootsen. Dit heeft geleid tot een grote kloof tussen kennis van de driedimensionale structuur van moleculen en hun functies in de context van een cel. Er is daarom veel vraag naar nieuwe aanpakken en technieken die deze kloof kunnen dichten.

Wij hebben dergelijke methodes ontwikkeld om structurele details van biomoleculen op atomair niveau te bestuderen, met behulp van de gevestigde techniek Nuclear Magnetic Resonance (NMR), die verwant is aan de Magnetic Resonance Imaging (MRI) systemen die worden gebruikt in ziekenhuizen. Onze methodes kunnen worden gebruikt om kleine eiwitten in cellen te detecteren die veel partnermoleculen kunnen binden. Zulke zogenoemde promiscue eiwitten zijn tot dusver buiten het zicht gebleven van in-cel structurele studies.

Met gebruik van onze grondig geteste methodes kunnen ongekende inzichten in het functioneren van biomoleculen in hun natuurlijke omgeving worden verworven. We hebben de methodes toegepast in de studie van twee verschillende eiwitten, één in menselijke cellen dat belangrijk is voor het overleven van de cel en de ander in bacteriële cellen dat veel nieuwe reacties kan katalyseren. Met deze methodes, en ontwikkelingen in andere complementaire technieken die biomoleculaire structuren in beeld brengen, zijn we een stap dichterbij de mogelijkheid eiwitten van elk formaat en met elke eigenschap in hun cellulaire omgeving op het fijnste atomaire niveau te bestuderen.