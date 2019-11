Seminar Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs in Utrecht

De Universiteit Utrecht, ECHO (Expertisecentrum Diversiteitsbeleid) en het Ministerie van OCW nodigen je van harte uit voor het Seminar Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs op woensdag 27 november, in het Marinus Ruppertgebouw, Utrecht Science Park.

Dit is de vierde keer dat dit Seminar georganiseerd wordt, dit jaar in samenwerking met de UU. In het bijzonder leveren het Centre for Academic Teaching en de Taskforce Diversiteit & Inclusie een bijdrage aan deze dag. Met deze seminars presenteert ECHO, evenals voorgaande jaren, nieuwe kennis, visie en concrete toepassingen met als doel deelnemers te inspireren en te ondersteunen in het bereiken van een inclusief onderwijsklimaat. Wat kunnen we leren van successen en valkuilen uit elkaars context in binnen- en buitenland?

Aan minister Ingrid van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap is gevraagd om aan de vooravond van de publicatie van de strategische agenda hoger onderwijs te reflecteren op de impact van belangrijke trends voor het hoger onderwijs en onderzoek, zoals digitalisering en demografische ontwikkelingen.

Lees meer over het Seminar, het programma en de keynote op de website van ECHO. Deelname is gratis. De voertaal van het evenement is Engels. Je kunt je aanmelden via info@echo-net.nl.