Science & Fiction: Una mujer fantástica

Het Louis Hartlooper Complex en het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht organiseren voor de negende keer de filmreeks Science & Fiction, dit jaar met als thema Over leven in de stad. Vier bijzondere films met prikkelende inleidingen door wetenschappers over de uitdagingen waar grote steden voor staan. Na afloop kunnen bezoekers met hen in gesprek.

12 juni, 19.00 uur: Una mujer fantástica (Sebastián Lelio, 2017, 104 min.)

De transseksuele Marina is gelukkig met haar oudere vriend Orlando. Als hij plotseling overlijdt, sluit zijn familie haar buiten. Ze moet vechten om zichzelf te kunnen zijn.

Inleiding: Noortje van Amsterdam, antropoloog en socioloog en als docent/onderzoeker verbonden aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

Lees meer over deze film, de wetenschappers en de filmreeks op www.uu.nl/usbo/sciencefiction

Kaartjes kun je kopen bij filmtheater Louis Hartlooper Complex.