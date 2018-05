Science & Fiction: Le passé devant nous

Het Louis Hartlooper Complex en het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht organiseren voor de negende keer de filmreeks Science & Fiction, dit jaar met als thema Over leven in de stad. Vier bijzondere films met prikkelende inleidingen door wetenschappers over de uitdagingen waar grote steden voor staan. Na afloop kunnen bezoekers met hen in gesprek.

29 mei, 19.00 uur: Le passé devant nous (Nathalie Teirlinck, 2016, 110 min.)

Kan luxe-escort Alice nog een moeder zijn voor haar zoontje dat ze in de steek liet? Een ontroerend verhaal over angst voor intimiteit en verlangen naar geborgenheid.

Inleiding: Harmen Binnema, politicoloog en bestuurskundige en als docent/onderzoeker verbonden aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

Lees meer over deze film, de wetenschappers en de filmreeks op www.uu.nl/usbo/sciencefiction

Kaartjes kun je kopen bij filmtheater Louis Hartlooper Complex.