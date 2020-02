Science Café Utrecht - Science Café - Intimiteit

Van een troostende arm om je schouder tot een goed gesprek. Intimiteit is onmisbaar. Maar in tijden van sociale media staat die verbondenheid volgens sommigen onder druk. Is dat wel zo? Wat is het belang van intimiteit voor ons welzijn? Met psycholoog dr. Anouk Keizer (UU) over de effecten van aanraking op onze mentale gezondheid, communicatiewetenschapper prof. dr. Marjolijn Antheunis (TiU) over de intimiteit van sociale media, en psycholoog prof. dr. Esther Kluwer (UU) over de balans tussen autonomie en verbondenheid in duurzame liefdesrelaties.

Deze lezing maakt deel uit van de lezingenreeks Science Café Utrecht.