Science Café over taal

Er is weinig zo vanzelfsprekend als ons taalvermogen. Maar hoe leren we het eigenlijk? Wanneer is taal ontstaan en hoe verandert taal door de tijd heen? Met neurowetenschapper dr. David Peeters (RU), taalontwikkelingsexpert dr. Elma Blom (UU) en taalwetenschapster dr. Sterre Leufkens (UU).