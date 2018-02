Science Café over de dood

De dood negeren we liever. Toch dringt ze zich aan ons op, of we nu willen of niet. Hoe gaan we ermee om? Bestaat er een ideale manier van rouwen? Met o.a. hoogleraar palliatieve zorg & hospicezorg prof. Saskia Teunissen (UMC Utrecht) en klinisch psycholoog en orthopedagoog dr. Mariken Spuij (UU) over de kunst van het sterven.