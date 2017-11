Ramon Oord onderzocht koper-gebaseerde microporeuze zeolieten voor het gebruik in de NOx-uitlaatgaaskatalysator met behulp van spectroscopie en een methaan-naar-methanol-activatie-katalysator.

Een onderwerp waar mensen het woord katalysator waarschijnlijk van kennen is de uitlaatgaskatalysator, zoals deze gebruikt wordt in auto’s, bussen en vrachtwagens. Dit onderzoeksproject richtte zich voor het tweede gedeelte op een nieuw soort uitlaatgaskatalysator, die op het moment van schrijven gebruikt wordt in vrachtwagens en sommige automerken. Een uitlaatgaskatalysator zet schadelijke uitlaatgassen zoals koolstof mono-oxide en stikstofoxiden (NOx) om in respectievelijk koolstofdioxide en stikstof, stoffen die beide een stuk minder schadelijk voor mens en milieu zijn.

Oord deed onderzoek naar het begrijpen en het verbeteren van de NOx-omzetting naar stikstof. Door het beter begrijpen van deze katalysator, en de deactivatie van deze katalysator is het mogelijk om een nieuwe uitlaatgaskatalysator, met een nog betere omzetting te produceren, wat zorgt voor schonere uitlaatgassen.

Tevens is onderzocht hoe deze katalysator ook voor een andere chemische reactie gebruikt kan worden; namelijk de productie van methanol uit methaan (aardgas). De directe omzetting van methaan naar methanol zorgt voor sterke daling van de energie die benodigd is om methaan te vervoeren