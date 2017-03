Scholieren uit Europa, Antillen en Azië strijden tegen elkaar in finale Wiskunde A-lympiade

Dit jaar zullen er voor het eerst teams uit Japan aan de finale meedoen. In Japan is al enige jaren vergaande interesse in de praktische toepassing van wiskunde binnen het programma van de middelbare school, en dat heeft geleid tot deelname aan de Wiskunde A-lympiade. Naast de leerlingen (met een leeftijd van circa 17) zullen vanuit de diverse landen ook begeleidende docenten aanwezig zijn. Los van het binnen een realistische context bezig zijn met wiskunde, is het onderling leggen van contacten zeker ook een doel van deze finale.