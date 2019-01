Scholieren in debat over actuele thema’s

‘Als de moeder na een bevalling weer gaat werken, moet de partner drie maanden thuis blijven’. Het is een van de stellingen waar scholieren over debatteren tijdens de finale van het NK Debatteren voor scholieren. Het kampioenschap vindt op zaterdag 26 januari 2018 voor de vierde keer plaats bij de Universiteit Utrecht .

Als partner van het NK Debatteren voor scholieren juicht de universiteit het toe dat scholieren naast hun school extra activiteiten ontwikkelen en zo bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast hebben honoursstudenten van de universiteit tijdens de voorrondes gejureerd en hebben ze mede bepaald welke scholen in het finaledebat komen te staan.

Op 26 januari biedt de Universiteit Utrecht het podium aan 300 havo-vwo-scholieren om elkaar verbaal te lijf te gaan. Maanden is geoefend en gezweet om tot de debattop door te dringen. Tijdens drie voorrondes hebben 110 scholen deelgenomen aan het toernooi. Dat heeft 32 finalisten opgeleverd, die zaterdag de strijd met elkaar aan gaan.

Extreme standpunten

De scholieren bereiden de stellingen van tevoren voor, maar horen pas vlak voor het debat of zij voor- of tegenstander zijn. Hierdoor leren ze zich verplaatsen in beide posities. Ook krijgen ze ter plekke twee improvisatiestellingen voorgelegd.

Stellingen

De scholieren zullen onder ander over de volgende voorbereide stellingen het debat aangaan: