Zit jij in de toekomst op een kruk van schimmels? En droom jij van een schimmel met jouw naam? Kijk verder dan je groen uitgeslagen boterham en ontdek de bijzondere wereld van schimmels in het Universiteitsmuseum Utrecht. In de afgelopen honderd jaar zijn er al meer dan 100.000 schimmels verzameld. En er zijn er nog meer, verzamel jij mee? Kom naar het SchimmelLAB en ontdek wat onderzoek naar schimmels betekent voor de landbouw en nieuwe, duurzame materialen.

Het SchimmelLAB wordt georganiseerd in het kader van het Westerdijkjaar. Johanna Westerdijk deed onderzoek naar plantenziektes en schimmels en had de leiding over de schimmelcollectie van het Centraalbureau voor Schimmelcultures. In 2017 is het honderd jaar geleden dat zij de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland werd.