Scalable approaches to the synthesis of diverse classes of oligosaccharides

Koolhydraten spelen een belangrijke rol in veel ziekteprocessen. Het verkrijgen van complexe suikers voor medische doeleinden is erg vervelend en tijdrovend. Onderzoek gepubliceerd in dit proefschrift documenteert de meest efficiënte productieprocessen van complexe koolhydraten. Elk hoofdstuk laat zien hoe dit kan worden gedaan voor een structuur waarvan bekend is dat deze moeilijk te verkrijgen is. De kracht van de meest efficiënte benaderingen werd toegepast op veel complexe suikers die relevant zijn voor kankerprocessen en bacteriële infecties.