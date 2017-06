Samenhang regelsystemen voor energie en groei in planten ontrafelt

Planten hebben verschillende moleculaire regelsystemen voor het gebruik van energie tijdens de fase van ‘embryo’ naar volwassen plant. Over hoe deze systemen met elkaar samenhangen en of ze op moleculair niveau met met elkaar ‘communiceren’ was nog veel onbekend. Met zijn promotieonderzoek geeft Wouter Jansen een duidelijk beeld van de systemen die het gebruik van energie en groei reguleren in de modelplant Arabidopsis.

De hoofdregelaars van de energieconsumerende processen in de plant blijken het SnRK1 eiwitcomplex en het TOR eiwit. Het TOR eiwit stuurt een eiwit signaleringscascade aan ter bevording van groei. Het SnRK1 eiwitcomplex zet juist een eiwit signaleringscascade in gang voor het behoud van energie. Een belangrijke factor hierin blijkt ook het eiwit bZIP11.

Bij de aansturing van genen werken de SnRK1 en TOR eiwitsignaleringscascades elkaar meetbaar tegen, toont Jansen aan. Tijdens de ontwikkeling van de plant is TOR een essentiële factor voor de transitie tussen embryonale en vegetatieve groei, terwijl SnRK1 samen met bZIP11 deze transitie juist remt.