Safety Profile of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs in Clinical Practice

We vonden dat in vergelijking met niet-gebruik, conventionele NSAID's het risico op nefrotisch syndroom verhoogden vanaf 2 weken blootstelling, maar dit risico verdween 2 jaar na het stoppen met gebruik. Het huidige gebruik van selectieve cyclo-oxygenase (COX)-2-remmers verhoogde het risico daarentegen niet. Het risico van een heroperatie van een heup- en/of kniegewrichtsvervanging geassocieerd met het gebruik van conventionele NSAID's en selectieve COX-2-remmers was niet consistent en werd mogelijk verklaard door andere factoren.

NSAID's met matige selectiviteit voor COX en sulfonamide NSAID's bleken geassocieerd met de hoogste rapportage van overgevoeligheidsreacties in vergelijking met respectievelijk coxibs en niet-sulfonamide NSAID's. Vergeleken met conventionele NSAID's alleen, hadden selectieve COX-2-remmers plus de remmers van maagzuurproductie (proton pompremmers, PPI's) het laagste risico op toxiciteit in het spijsverteringsstelsel, gevolgd door selectieve COX-2-remmers alleen en conventionele NSAID's plus PPI's. Noch conventionele NSAID's noch selectieve COX-2-remmers verhoogden het risico op plotselinge hartdood door een verstoring van het hartritme.