Rutger Bregman over zijn boek De meeste mensen deugen

Oud-student Geschiedenis Rutger Bregman ging de hele wereld over met zijn speech tijdens het World Economic waarin hij stelde dat rijke particulieren en grote bedrijven structureel te weinig belasting afdragen.

Op 23 oktober komt Bregman naar Utrecht om met prof. dr. Ido de Haan te praten over zijn nieuwe boek en over de hype die er ontstond na die beroemde speech. Studenten en alumni zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Rutger Bregman

Rutger Bregman is historicus, opiniemaker en oud-student Geschiedenis. Hij werkt voor De Correspondent en reist de hele wereld over om over zijn ideeën in debat te gaan. Hij publiceerde onder andere het boek Gratis geld voor iedereen, dat in 32 landen verschenen is. Zijn nieuwste boek is De meeste mensen deugen – Een nieuwe geschiedenis van de mens.

Begin 2019 gaf Rutger een speech in Davos die de wereld over ging en meer dan 30 miljoen keer werd bekeken.

Over De meeste mensen deugen

In De meeste mensen deugen neemt Rutger Bregman de lezer mee op een reis door de geschiedenis en geeft nieuwe antwoorden op oude vragen. Waarom veroverde juist onze soort de aarde? Hoe verklaren we onze grootste misdaden? En zijn we diep van binnen geneigd tot het goede of het kwade?