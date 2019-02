Rondleiding in het Anatomisch Museum

Bent u ooit in het Anatomisch Museum Bleulandinum op de Uithof geweest? Waarschijnlijk niet, het is alleen na afspraak te bezichtigen.

Op dinsdag 26 februari krijgt u als lid van de Faculty Club deze kans. Professor dr. Ronald Bleys, hoofd van de afdeling Anatomie van het UMCUtrecht nodigt u uit voor een exclusieve rondleiding door het museum.

Het museum is genoemd naar Jan Bleuland, van 1795 tot 1826 hoogleraar van de Universiteit Utrecht. Tussen 1780 en 1838 stelde hij een boeiende anatomische verzameling samen waarmee hij de basis legde voor de huidige collectie. In 1815 werd zijn collectie door Koning Willem I aangekocht voor de Universiteit Utrecht. De collectie is in de loop der jaren sterk uitgebreid en bestaat naast echte menselijke preparaten uit een bijzondere verzameling modellen gemaakt van was, papier-maché, porselein, gips en kunststof. De wasmodellen die gemaakt zijn door Bleulands prosector Petrus Koning zijn uniek en zeer befaamd.