Regulation in the Dynamic Environment of Complex Medicines

In dit proefschrift evalueren we het raakvlak tussen regulering en de praktijk van de inbedding van complexe geneesmiddelen in bestaande zorgsystemen. Wij concluderen dat regulering zou kunnen profiteren van een betere afstemming met de dagelijkse klinische praktijk. Hierbij zal het steeds gaan om het vinden van de juiste balans tussen over- en onderreguleren. De patiënt zal uiteindelijk het meest baat hebben bij passend reguleren van complexe geneesmiddelen, niet te weinig, maar ook niet te veel.

De toenemende farmaceutische en biotechnologische complexiteit van de huidige en toekomstige geneesmiddelen vormt grote uitdagingen voor het reguleren van de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid. Waren in het verleden geneesmiddelen vaak ‘small molecules’, nu zien we een verschuiving naar complexe moleculaire, biotechnologische producten waarvan de productie-, controle- en gebruiksprocessen nieuwe wetenschappelijke, klinische en regulatoire uitdagingen met zich meebrengen. Precisiebehandeling op maat, gedecentraliseerde productie en nauwgedefinieerde patiëntenpopulaties vragen ook om geneesmiddelenregulering op maat. Immers, verhoogde complexiteit gaat vaak hand in hand met hogere mate van risico en (resterende) onzekerheid over de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid.

In de onderzoeken beschreven in dit proefschrift hebben we dit thema benaderd vanuit de vraag van hoeveel ‘regeldichtheid’ (‘regulatory density’) nodig en wenselijk is. Daarbij is ook gekeken naar de vraag wat gereguleerd moet worden voor toelating op de markt en wat beter in de zogenoemde ‘post-approval learning’-fase kan plaatsvinden. Hierbij speelt geneesmiddelenbewaking, oftewel farmacovigilantie, een belangrijke rol bij het ontdekken van mogelijk nieuwe veiligheidsrisico’s van geregistreerde producten om zo stapsgewijs ‘resterende onzekerheid’ te beheersen en mogelijk te verminderen.