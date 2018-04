Real-world bewijs voor Health Technology Assessment (HTA) van geneesmiddelen: de mogelijkheden en uitdagingen

Health Technology Assessment (HTA) biedt een transparant en verantwoord kader om besluitvorming in de gezondheidszorg te ondersteunen. Bij het uitvoeren van HTA, maken HTA instanties het liefst gebruik van wetenschappelijke evidentie van de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid. In de meeste gevallen betekent dit gerandomiseerde klinische studies (RCTs). Een aantal eigenschappen van RCTs (bijvoorbeeld geselecteerde, homogene patiëntpopulaties en gecontroleerde protocollen voor het monitoren van patiënten) leiden er toe dat ze niet altijd geschikt zijn voor het beantwoorden van alle HTA-gerelateerde vragen die zich vaak richten op de waarde van geneesmiddelen voor de hele patiëntpopulatie in de context van de dagelijkse klinische praktijk. Een alternatieve bron voor wetenschappelijke evidentie die aanvullende informatie zou kunnen opleveren ten opzichte van RCTs is “real-world data” (RWD). Op dit moment is er nog weinig bekend omtrent het gebruik van RWD in HTA voor geneesmiddelen en besluitvorming. Deze thesis heeft als doel hierover kennis te genereren.