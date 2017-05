Psychologische barrière belangrijker in keuze om te verhuizen dan 'onder water' staan

Op vrijdag 12 mei 2017 verdedigt Joep Steegmans (departement Economie) zijn proefschrift: House prices and household mobility in the Netherlands - Empirical analyses of financial characteristics of the household.

Door dalende huizenprijzen wordt er tijdens een huizenmarktcrisis minder verhuisd. Veel onderzoekers schrijven de afname van het aantal woningverkopen toe aan financiële barrières die ertoe leiden dat huishoudens niet kunnen verhuizen. Zij negeren echter het feit dat ook niet willen verhuizen een oorzaak zou kunnen zijn.

Enerzijds kunnen dalende woningprijzen ertoe leiden dat de waarde van de hypotheekschuld groter wordt dan de waarde van de woning. Dit zijn de zogenaamde ‘onder water’ staande huishoudens. Bij een verkoop van de woning is er sprake van een verwachte restschuld. Onder water staan is daarom een financiële barrière.

Anderzijds kunnen lagere huizenprijzen er toe leiden dat de waarde van de woning zakt onder de prijs die een huishouden er in het verleden zelf voor betaald heeft. Bij een verkoop is er dan sprake van een ‘nominaal verlies’. Huishoudens blijken er moeite mee te hebben om een dergelijk nominaal verlies te accepteren. De oorspronkelijke aankoopprijs van de woning fungeert dus als een referentiepunt dat de verhuisbeslissing beïnvloedt. Het vermijden van nominale verliezen wordt verliesaversie genoemd. Het is een psychologische barrière.

Om niet kunnen en niet willen verhuizen van elkaar te onderscheiden moeten beide mechanismen tegelijkertijd bestudeerd worden. De schattingsresultaten laten een sterk effect zien van nominale verliezen op de verhuiskans. Er is slechts beperkt bewijs dat onder water staan een negatief effect heeft op verhuismobiliteit. Er bestaat weliswaar een negatief effect voor huishoudens die maximaal 20 procent van hun woningwaarde onder water staan, maar niet voor de huishoudens die nog meer onder water staan.