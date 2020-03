Promotieonderzoek naar illegale onlinemarkten

Illegale onlinemarkten, of cryptomarkten, worden vooral opgezet als ruimten voor individuele kopers en verkopers van verboden middelen. Dankzij de volledige anonimiteit van het netwerk kunnen de gebruikers relatief veilig goederen en diensten uitwisselen, buiten het bereik van politie en justitie. Promovendus Lukas Norbutas deed onderzoek naar deze cryptomarkten.

In zijn proefschrift zoekt Norbutas naar antwoorden op vragen als: hoe kunnen we de snelle groei en populariteit van cryptomarkten verklaren, gezien alle onzekerheden en risico’s die deze omgeving met zich meebrengt?

Ook wil de Utrechtse promovendus achterhalen hoe gebruikers van deze marktplaatsen omgaan met vertrouwensproblematiek. Norbutas: “Ik wilde inzicht krijgen in hoe kopers en verkopers op cryptomarkten elkaar kunnen vertrouwen in een omgeving waarin elke gebruiker anoniem is, een prikkel heeft om andere gebruikers te misleiden, en waarin geen juridisch vangnet bestaat om op terug te vallen wanneer overeenkomsten worden geschonden.”

De onderzoeker concludeert onder meer dat verkopers met een goede reputatie worden beloond met een hogere verkoop, terwijl verkopers met een beschadigde reputatie worden afgestraft door lagere verkopen en kopers vaak met lagere prijzen moeten compenseren voor het grotere risico. Norbutas: “Deze bevindingen laten zien dat misbruik van vertrouwen, of dat nu kwade opzet van de verkoper is of het gevolg van een gebrek aan deskundigheid of van gebeurtenissen waar de verkoper niets aan kan doen, zoals onderschepte pakketten, een nadelig effect kan hebben op toekomstige samenwerking.”