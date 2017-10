Promotie: Zuurstofvoorziening van de hersenen van de vroeggeborene

Het aantal kinderen dat te vroeg wordt geboren neemt toe. Vroeggeboorte gaat vaak gepaard met een groot aantal complicaties. De hersenen zijn nog zeer kwetsbaar in de neonatale periode, omdat ze nog volop in ontwikkeling zijn. Verstoringen in de doorbloeding van de hersenen, en daarmee de zuurstofvoorziening, kunnen leiden tot schade in de hersenen van te vroeg geboren baby’s.

Hersenschade opgelopen als baby kan veel invloed hebben op de kwaliteit van het latere leven. Zuurstof in de hersenen kan bij baby’s gemeten worden op een non-invasieve manier: met een “near-infrarood licht spectrometer” die via een sensor verbonden is met het hoofd. Door verstoring in de doorbloeding en de zuurstofvoorziening vroeg te detecteren en vervolgens te corrigeren, is de schade mogelijk te voorkomen. Hiermee hoopt de onderzoeker de kwaliteit op latere leeftijd te verbeteren. Het is hierbij belangrijk om te weten welke factoren van invloed zijn op de hersendoorbloeding en –zuurstofvoorziening, en op welke manier. Door de inzichten uit het onderzoek van Laura Dix mee te nemen in de dagelijkse zorg van te vroeg geboren baby’s op een intensive care, is de zorg voor deze groep kwetsbare kinderen te verbeteren.