Promotie: Zorg na ontslag uit het ziekenhuis kan beter

Onvolledige informatieoverdracht tussen eerste- en tweedelijns zorgverleners en onvoldoende voorlichting aan de patiënt leiden regelmatig tot geneesmiddelgerelateerde problemen. Dat kan tot gevolg hebben dat patiënten onnodige bijwerkingen ondervinden of geneesmiddelen blijven gebruiken waarmee ze eigenlijk moeten of mogen stoppen. Eerder onderzoek op dit gebied richtte zich vooral op problemen bij een ziekenhuisopname, maar over de problemen bij het ontslag uit het ziekenhuis is minder bekend. Promovendus Rik Ensing deed onderzoek naar de rol van apothekers na ontslag uit het ziekenhuis. Lees meer in het nieuwsbericht over zijn onderzoek.