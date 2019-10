Promotie: Zet je schrap, je pensioen komt er aan

Op vrijdag 8 november om 12.45 uur zal Milena Dinkova haar proefschrift Brace yourselves, Pension is coming: Consumption, financial literacy and tailored pension communication verdedigen.

Over het algemeen denken mensen niet graag aan ingewikkelde financiële beslissingen en nog minder graag aan lange-termijnbeslissingen zoals over het pensioen. Waarom nu al voorbereiden voor een winter die heel ver weg lijkt te zijn als je ook van het nu kunt genieten? Overmatige informatievoorziening, gedeeltelijk als gevolg van wettelijke verplichtingen, helpt consumenten ook niet om met hun pensioenplanning aan de slag te gaan.

In haar dissertatie onderzocht Milena Dinkova hoe mensen geactiveerd kunnen worden om zich in hun pensioen te verdiepen en hoe zij zich door de information overload heen kunnen slaan. Haar proefschrift bestaat uit vier studies die het effect van maatwerk van pensioeninformatie en de rol van financiële geletterdheid in pensioen- en consumptiebeslissingen bestuderen.

Deze studies maakten gebruik van twee vormen van maatwerk:

in de uitnodigingen naar deelnemers (via de mail) om eens te kijken hoe hun pensioen ervoor staat; waarbij mannen en vrouwen en deelnemers van verschillende leeftijdsgroepen verschillende berichten ontvingen

in de website waar de deelnemers naar toe geleid werden, waren verschillende varianten gemaakt (per leeftijdsgroep) wat betreft de structuur waardoor de navigatie per groep verschilde. Zo stond voor elke groep de meest prominente informatie bovenaan de website.

Over het algemeen lijkt maatwerk in pensioencommunicatie minder effectief voor jonge deelnemers en die van middelbare leeftijd dan voor vijfenvijftigplussers. Die groepen verdiepen zich minder actief in hun pensioensituatie.

Positief verband tussen financiële geletterdheid en consumptie

Een andere meer algemene conclusie: voor zowel (echt)paren als alleenstaande vrouwen boven de 65 jaar is er een positief verband tussen financiële geletterdheid en de consumptie van een huishouden. En dat geldt voor verschillende inkomensgroepen en verschillende opleidingsniveaus.

Financieel gedrag zou bijvoorbeeld ook kunnen worden beïnvloed door of je graag nadenkt over ingewikkelde vraagstukken zoals de toereikendheid van je toekomstige pensioen. Inzichten uit de gedragspsychologie kunnen dan ook helpen om economische analyses hiervan aan te vullen, stelt Dinkova.

Milena Dinkova is verbonden aan het Centraal Plan Bureau, Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement) en als promovenda verbonden aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.).