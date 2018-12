Promotie: Zelfmanagementondersteuning van patienten met een chronishe aandoening door praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk

Patiënten met een chronische aandoening worden uitgedaagd om in hun dagelijks leven om te gaan met de lichamelijke, emotionele en sociale gevolgen hiervan. Om patiënten te stimuleren om een actieve rol te nemen in het managen van hun aandoening bieden praktijkondersteuners van de huisarts ondersteuning. Hoewel zelfmanagementondersteuning bewezen effectief is, is het niet duidelijk hoe dit in de praktijk gebeurt, hoe dit patiënten helpt en welke patiënten baat hebben.

We hebben onderzocht hoe praktijkondersteuners zelfmanagementondersteuning aanbieden tijdens consulten. We vonden dat zelfmanagement vaak kort en gefragmenteerd besproken wordt waarbij er weinig aandacht is voor gedragsverandering. Vervolgens hebben we een zelfmanagementinterventie ontwikkeld om te achterhalen of, hoe en bij wie deze interventie werkt. Patiënten werden door hun praktijkondersteuner in vier gesprekken begeleidt om meer te bewegen. Praktijkondersteuners werden hiervoor uitgebreid getraind. Ondanks dat patiënten vonden dat ze meer waren gaan bewegen, werd geen significante verbetering in beweeggedrag waargenomen. Patiënten die aan het begin van het onderzoek weinig bewogen en patiënten die weinig steun hadden van familie of vrienden hadden meer baat bij de interventie. De ondersteuning door de praktijkondersteuner stimuleerde patiënten en gaf meer inzicht in hun beweegpatroon. Praktijkondersteuners waren positief over de interventie en de uitgebreide training hielp hen goed bij het ondersteunen van patiënten om meer te gaan bewegen. Praktijkondersteuners vonden de interventie haalbaar en uitdagend om toe te passen in de dagelijkse praktijk. Om de veelbelovende verwachtingen van zelfmanagement waar te maken, is het belangrijk dat praktijkondersteuners hierin goed geschoold worden en het gezondheidszorgsysteem fundamenteel aangepast wordt.