Promotie: Wiring up diversity: subset-specific development of midbrain dopaminergic neurons

In dit proefschrift bestuderen we de ontwikkeling van dopaminerge neuronen in de ventrale middenhersenen. Deze neuronen vormen samen het dopaminesysteem dat een fundamentele functionele rol speelt bij verschillende cognitieve en motorische gedragingen. Veranderingen in het functioneren van het dopaminesysteem kunnen ten grondslag liggen aan ernstige ziekten, zoals de ziekte van Parkinson, schizofrenie, verslaving en depressie.

Het dopaminesysteem wordt reeds lange tijd op basis van anatomische kenmerken onderverdeeld in drie hoofdkernen: substantia nigra pars compacta (SNc), ventraal tegmentum (VTA) en het retrorubrale veld (RRF). Het wordt echter duidelijk dat neuronen binnen het anatomisch gedefinieerde dopaminesysteem niet homogeen zijn. Er bestaan meerdere afzonderlijke middenbrein dopaminerge (mDA) neuronale deelverzamelingen binnen en over de grenzen van de SNc, VTA en RRF. Onderzoekers hebben bijvoorbeeld subgroepen van dopaminerge neuronen geïdentificeerd die verschillen wat betreft expressie van moleculaire markers, afferente inputs en de hersengebieden die ze innerveren. Om te begrijpen hoe deze verschillen ontstaan worden de oorsprong van en moleculaire programma’s in mDA neuronale subsets intensief bestudeerd. Het is aannemelijk, en deels bekend, dat verschillende mDA neuronen specifieke moleculaire signalen tot expressie brengen die subset-specifieke differentiatie, migratie en axon-sturing mogelijk maken.

Dit proefschrift onthult ontwikkelingsmechanismen die de migratie en axon-sturing van mDA neuronale subsets reguleren. Deze principes zijn mogelijk niet alleen van toepassing op het dopaminesysteem in de middenhersenen, maar ook op vele andere neuronale clusters in het zich ontwikkelende brein. Daarnaast biedt dit proefschrift nieuwe genetische hulpmiddelen die in toekomstige studies gebruikt kunnen worden om de ontwikkeling van het dopaminesysteem beter te begrijpen.