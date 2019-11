Promotie: Wilms Tumor: towards integration of histopathological and genomic characteristics

Wilms tumoren (WT) zijn de meest voorkomende vorm van nierkanker bij kinderen. De keuze van behandeling bij kindernierkanker hangt af van de risicogroep waarin deze wordt geplaatst (therapie stratificatie genoemd). Dit is in de huidige richtlijnen nog steeds grotendeels gebaseerd op welke (sub)type kanker het is volgens de patholoog. Om ervoor te zorgen dat elk kind de juiste therapie krijgt, is het belangrijk dat de patholoog het juiste (sub)type kindernierkanker vaststelt. De juiste therapie leidt tot minder recidieven (terugkeer van ziekte), maar ook tot minder bijwerkingen. Gezien het feit dat het absolute aantal recidieven het hoogst is in de middelste risicogroep, is de therapie stratificatie nog niet optimaal. Voor verbetering van de therapie stratificatie is het noodzakelijk meer inzicht te krijgen in hoe WTs ontstaan en (genetische) markers te vinden die het voorkomen van recidieven beter voorspellen.

In onze internationale samenwerking hebben we nieuwe afwijkingen gevonden in het genetische materiaal (DNA) van de WT die een rol spelen in het ontstaan van WTs. Daarnaast hebben we ook enkele factoren gevonden die recidieven voorspellen en die mogelijk in de toekomst bijdragen aan het verbeteren van de therapie stratificatie. Verder hebben we internationale richtlijnen geschreven voor de harmonisering van het bewerken van nierkanker door de patholoog om zowel optimale diagnostiek (het vaststellen van het (sub)type kanker) als ook optimaal onderzoek te waarborgen. Tot slot hebben we gekeken naar welke onderzoeksmodellen voor kindernierkanker het meest belovend zijn om in de toekomst nieuwe behandelingsstrategieën te kunnen testen en behandeling meer gepersonaliseerd te maken.