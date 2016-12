Promotie: Mogelijkheden voor zelfassemblage van grafeen-achtige nano-roosters

Promovendus Giuseppe Soligno voorspelt dat capillaire wisselwerkingen ertoe kunnen leiden dat kubusvormige deeltjes geabsorbeerd in vloeistof-vloeistofgrensvlakken zichzelf ordenen in thermodynamisch stabiele honingraatvormige roosters. Het produceren van dit soort grafeen-achtige roosters van nanodeeltjes is momenteel een hot topic in de wetenschap, vanwege de halfgeleider-eigenschappen die deze materialen zouden hebben.

Soligno baseert zijn verwachtingen op een nieuwe numerieke methode die hij ontwikkelde om de evenwichtsvorm van vloeistof-vloeistofgrensvlakken te berekenen. De methode maakt het mogelijk om systemen te bestuderen van colloïdale deeltjes die geadsorbeerd zijn door vloeistof-vloeistofgrensvlakken, en druppels die in contact zijn met solide oppervlakten, mogelijk gebogen en met heterogene chemische eigenschappen.

Evenwichtspositie

Soligno gebruikte zijn nieuwe numerieke methode ook om de evenwichtsvorm van druppels in contact met complexe substraten te bestuderen, in het bijzonder de evenwichtspositie van een druppel op een kogelvormig deeltje. Hij voorspelt dat kleine aanpassingen in de kogelvorm kunnen leiden tot een verschuiving van de positie van de druppel van de lange zijde van het deeltje naar het platte uiteinde. De mogelijkheid om de druppelpositie op het deeltjesoppervlak aan te passen is een belangrijk resultaat voor de synthese van vreemd gevormde colloïdale deeltjes, een zeer actief veld van onderzoek. Daarnaast bestudeerde Soligno de evenwichtsvorm van een deeltje dat vocht aanbrengt op een platte vaste substraat met een ellipsvormige plek met hogere bevochtigbaarheid dan de omgeving, waarmee hij aantoont dat het gedrag van de druppel afhangt van de vlekvorm.