Promotie: Weefselspecifieke aanpassingen door intra-epitheliale lymfocyten: ontwikkeling en functie van de bewakers van de darmwand

Slechts een enkele cellaag scheidt de 10 biljoen bacteriën (“microbioom” genoemd) in de darm van de rest van het lichaam. Precies op deze grens, in de darmwand, bevinden zich een aantal zeer gespecialiseerde afweercellen, zogenaamde intra-epitheliale T cellen (IETs). We weten weinig over het ontstaan en de functie van deze cellen, ondanks dat ze mogelijk een belangrijke rol spelen in infecties en ziekten zoals Coeliakie, de Ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa en darmkanker.

In dit proefschrift beschrijven we hoe communicatie met de darmwandcellen en het microbioom de ontwikkeling en functie van verschillende typen IETs beïnvloeden. We laten zien dat een bepaalde groep IETs zich normaal gesproken op specifieke plekken in de darmwand bevinden en snel door de wand migreren en de darmwand lijken te “bewaken”. Dit wordt gereguleerd door communicatie met de darmwandcellen. In de afwezigheid van het microbioom ontwikkelen IETs zich niet goed en bewegen ze nauwelijks. Dit leidt tot een verhoogde vatbaarheid voor infecties met Salmonella en Toxoplasma. Een goede communicatie tussen darmwandcellen en IETs lijkt dus van belang voor het behoud van een gezonde darm. Daarnaast laten we zien hoe andere soorten IETs ontwikkelen en dat deze een rol spelen in het onderdrukken van ontstekingen. In onderzoek met darmmateriaal van patiënten met de Ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa (samen “IBD” genoemd) laten we zien dat er tijdens actieve darmontsteking grote veranderingen zijn in de aantallen en typen afweercellen aanwezig in de darmwand. Het beter begrijpen van IETs kan dus mogelijk helpen bij de behandeling van IBD.