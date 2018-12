Promotie: Vrouwspecifieke risico factoren voor hart- en vaatziekten en risicovoorspelling van hart- en vaatziekten in vrouwen

Hart- en vaatziekten veroorzaken de meeste doden in zowel mannen als vrouwen in de Westerse wereld. Er is tegenwoordig steeds meer aandacht voor vrouwspecifieke risico factoren voor hart- en vaatziekten, omdat het aantal nieuwe gevallen van hart- en vaatziekten groter is in mannen dan in vrouwen. Dit onderzoek had als doel een verband te laten zien tussen vrouwspecifieke risicofactoren, namelijk menopause, opvliegers en nachtelijk zweten en polycysteus ovarium syndroom en het risico op hart- en vaatziekten en om een overzicht te geven van risico voorspellingmodellen voor hart- en vaatziekten in vrouwen. Dit onderzoek laat geen overtuigend verband zien tussen de vrouwspecifieke risicofactoren en het risico op hart- en vaatziekten. Het toont wel aan dat er een groot aantal modellen zijn waarmee hart- en vaatziekten kunnen voor voorspeld in vrouwen. Verder zijn een aantal van deze modellen ook te gebruiken in vrouwen die ooit zwangerschapshypertensie hebben gehad. Toekomstig onderzoek zou zich het beste kunnen richten op levenslooponderzoek, waarbij de vrouwspecifieke risicofactoren als een geheel worden meegenomen in plaats van apart van elkaar.