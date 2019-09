Promotie: Vooruitzichten voor het perinataal herseninfarct: van vroege voorspelling naar toekomstige therapieën

Beeldvorming en continue bewaking van de hersenen, evenals klinisch bewegingsonderzoek van de bovenste ledematen, kunnen al in de eerste dagen tot weken na een perinataal herseninfarct een goede voorspelling geven over toekomstige ontwikkeling. Zo kunnen kinderen met een hoog risico op een ongunstige ontwikkeling vroegtijdig worden geïdentificeerd, zodat zij in de nabije toekomst kunnen profiteren van nieuwe vroege behandelingsstrategieën.

Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar de gevolgen van het perinataal herseninfarct op de neurologische ontwikkeling. Kinderen met een perinataal herseninfarct hebben een groot risico op ontwikkelingsstoornissen, zoals cerebrale parese, leer- en gedragsproblemen en epilepsie. Het vroegtijdig kunnen voorspellen van deze gevolgen is belangrijk om ouders en verzorgers adequaat te kunnen informeren en om zo snel mogelijk met interventieprogramma's te kunnen beginnen. In de eerste week na presentatie kunnen MRI onderzoek en continue bewaking van de hersenactiviteit en zuurstofvoorziening van de hersenen een goede voorspelling geven over motoriek en cognitie. Op de leeftijd van drie maanden is asymmetrie in de kwaliteit en kwantiteit van het bewegen van de bovenste ledematen sterk voorspellend voor het ontwikkelen van eenzijdige cerebrale parese.

Kinderen met een hoog risico op ongunstige ontwikkeling zullen mogelijk het meest profiteren van (nieuwe) vroege behandelstrategieën. Dit proefschrift geeft een overzicht van verschillende nieuwe behandelstrategieën, zoals neurotrofische groeifactoren en stamcellen, en de laatste stappen die nodig zijn om deze therapieën toe te passen in de kliniek.