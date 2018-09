Promotie: Vooruitgang in MR beeldvorming van perifere zenuwen

Het perifeer zenuwstelsel bevat alle zenuwen die buiten het centraal zenuwstelsel liggen. Als er schade ontstaat aan de zenuwen kan dit leiden tot verstoring in het doorgeven van signalen waardoor bijvoorbeeld spierzwakte en uiteindelijk zelfs spieruitval kan ontstaan. Het verkrijgen van meer informatie rondom deze processen is wenselijk om meer inzicht te krijgen in deze ziektemechanismen en daarmee de mogelijke behandelingen. Afwijkingen aan het zenuwstelsel kunnen non-invasief in beeld worden gebracht met magnetic resonance imaging (MRI) en diffusie tensor imaging (DTI). DTI is een MRI techniek die sensitief is voor de beweging van watermoleculen, diffusie, en kan gebruikt worden om deze diffusie te kwantificeren. In dit proefschrift worden MRI en DTI toegepast in verschillende perifere zenuwaandoeningen om zo de waarde van deze technieken in een klinische setting te onderzoeken. We vonden dat DTI reproduceerbaar kan worden toegepast in de lumbosacrale zenuwen. Wel zagen we dat er kleine verschillen waren bij een inter-week vergelijking. Het toepassen van DTI in verschillende neurologische aandoeningen, waaronder spina bifida, patiënten met een lumbale discus hernia, multifocale motor neuropathie, spinale spier atrofie en eenzijdig doofheid, liet zien dat er verschillen waren in de diffusie waarden, tussen de aangedane zenuwen en de zenuwen van gezonde controles. MRI en DTI kunnen daarom mogelijk het diagnosticeren en het in kaart brengen van de prognose van verschillende zenuwaandoeningen verbeteren. Echter, in longitudinale studies is het belangrijk dat men voorzichtig is met de interpretatie van veranderingen in diffusiewaarden, omdat mogelijke verschillen ook kunnen ontstaan door andere factoren dan ziekteprogressie en de respons op therapie.