Promotie: Vooruitgang bij behandeling van lokaal inoperabel alvleesklierkanker

De onderzoeker heeft de veiligheid en effectiviteit van verschillende therapieën onderzocht en aangetoond dat ze veilig zijn in de toepassing en kunnen leiden tot een aanzienlijke verlenging van de levensduur van patiënten met inoperabele alvleesklierkanker. Tevens heeft ze een nieuwe techniek ontwikkeld (‘peddels’), die de risico’s en nadelen van de bestaande technieken wegneemt.

Dit proefschrift geeft een overzicht van de vooruitgang bij de behandeling van lokaal inoperabele alvleeskliertumoren. In het eerste deel toont de onderzoeker aan dat een deel van de patiënten met een lokaal inoperabele alvleeskliertumor na behandeling met Folfirinox (bestaande uit een mix van vier verschillende middelen) alsnog kan worden geopereerd. Het blijkt dat FOLFIRINOX de tumor laat krimpen, waardoor chirurgische verwijdering alsnog mogelijk wordt gemaakt. De onderzoeker heeft aangetoond dat de Folfirinox behandeling gepaard gaat met acceptabele bijwerkingen en leidt tot een aanzienlijke verlenging van de levensverwachting van patiënten.

Het tweede deel van het onderzoek spitst zich toe op lokale ablatieve therapieën (lokale verbranding van de tumor). Hierbij worden één of meerdere naalden (electroden) in de tumor geplaatst, waar stroom doorheen wordt gevoerd. Hierdoor treedt hitte of elektrische schade op die de tumor van binnenuit vernietigd.

Tot slot wordt in het proefschrift het belang van het correct vaststellen van de grootte en uitbreiding van de tumor op radiologische beeldvorming belicht. De klinische besluitvorming (het beleid) wordt namelijk gebaseerd op deze beoordeling: het vaststellen van de diagnose, de mogelijkheid tot chirurgische verwijdering, de prognose en het bepalen van het effect van de behandeling. Betrouwbare beoordeling van de beeldvorming draagt bij aan een betere uitkomst voor de patiënt.