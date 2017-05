Promotie: Voorspelling vroege overgang en risico hart- en vaatziekten met Anti-Müller-Hormoon

De afname van anti-Müller hormoon (AMH) blijkt geen betrouwbare voorspeller van een vroege overgang. Wél is dit hormoon gerelateerd aan het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen. Anti-Müller hormoon (AMH) concentraties zijn een maat voor de hoeveelheid resterende eicellen van de vrouw.

Wereldwijd zijn er vruchtbaarheidsklinieken die AMH aanbieden als test aan jonge vrouwen om een voorspelling te geven van wanneer zij in de overgang zullen komen. Zo menen zij vrouwen te kunnen adviseren over hoe lang zij nog de tijd hebben om hun kinderwens uit te stellen. Eerder onderzoek toonde aan dat de voorspelling van de overgangsleeftijd niet betrouwbaar was voor individuele vrouwen. Dit onderzoek laat zien dat het meten van zowel de afnamesnelheid van AMH als het AMH niveau in jonge vrouwen niet leidt tot een betrouwbaardere voorspelling van welke vrouwen er vroeg (vóór 45 jaar) in de overgang zullen komen.

De overgang is gerelateerd aan het risico op hart- en vaatziekten, maar het is nog niet volledig bekend hoe dit wordt veroorzaakt. Dit onderzoek heeft als eerste aangetoond dat vrouwen met een lagere AMH-waarde en een snellere AMH-afname een hoger risico hadden op het krijgen van hart- en vaatziekten, ongeacht of zij voor of na de overgang waren en wat hun bloeddruk- en cholesterolwaarden waren. Dit betekent dat AMH mogelijk zelf een rol zou kunnen spelen in het verhoogde risico op hart- en vaatziekten van vrouwen die in de overgang komen. Toekomstig onderzoek is nog noodzakelijk om deze bevinding te bevestigen.