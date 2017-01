Promotie: Voorspellen van lymfeklieruitzaaiingen bij mondkanker.

Cyclin D1 is een voorspeller voor klinisch niet detecteerbare lymfeklieruitzaaiingen bij mondkanker. Accurate bepaling van de aan- of afwezigheid van lymfekliermetastasen is cruciaal voor de behandeling van mondkanker. Helaas zijn beeldvormende technieken ontoereikend om kleine (microscopische) uitzaaiingen in de hals te detecteren bij vroeg stadium mondkanker: 30-40 procent van de patiënten met vroeg mondkanker zonder verdenking op een uitzaaiing blijkt toch een lymfeklieruitzaaiing te hebben. Het gebrek aan nauwkeurigheid stelt de behandeling van vroege mondkanker ter discussie: moeten patiënten zonder aantoonbare lymfeklieruitzaaiing wél of geen lymfeklieroperatie van de hals krijgen? Dit dilemma vraagt om verbetering van de diagnostiek van kleine lymfeklieruitzaaiingen. De afgelopen decennia heeft moleculaire technologische vooruitgang gezorgd voor verbeterde kennis van de biologie van kanker. Microscopisch vergelijkbare kankers blijken een grote variatie te vertonen in hun DNA en eiwitexpressie. Het ontrafelen van de moleculaire verschillen tussen mondkanker mét en zonder lymfeklieruitzaaiingen zou kunnen leiden tot de ultieme diagnostische test om op betrouwbare wijze deze groepen te kunnen onderscheiden. Toename van het aantal kopieën van chromosomale regio 11q13 in het tumor-DNA hangt samen met een verhoogde kans op lymfeklieruitzaaiingen. Verder onderzoek van deze regio liet zien dat verhoogde expressie van Cyclin D1, gecodeerd door het gen CCND1, dat gelegen is op regio 11q13, een klinisch relevante voorspeller is voor de aan- of afwezigheid van microscopische lymfeklieruitzaaiing bij vroege mondkanker. Klinische toepassing van deze voorspellers kan in de toekomst leiden tot een meer geïndividualiseerde behandeling en daarmee verbetering van de kwaliteit van leven van mondkanker patiënten.