Promotie: Voorspellen van de uitkomst van een anti-kanker behandeling met behulp van DNA en tumor organoїden

Om de vooruitzichten van patiënten met uitgezaaide kanker te verbeteren, is het van groot belang om iedere individuele patiënt een op maat gemaakte behandeling te kunnen bieden. In dit proefschrift wordt gekeken naar twee verschillende methoden om de juiste patiënt aan het juiste medicijn te koppelen: het erfelijk materiaal (DNA) en mini-tumoren in een kweekbak (tumor organoїden).

In het eerste deel van dit proefschrift hebben we ontdekt dat patiënten met een specifieke afwijking in hun DNA (het PTEN gen) vaker baat hebben bij behandeling met everolimus, een gericht anti-kanker medicijn dat ingrijpt op dat deel van de cel groei en deling waar PTEN ook bij betrokken is. Ook is er bij dit onderzoek een verbeterde maatstaf gebruikt om vast te stellen of de patiënt daadwerkelijk baat had bij behandeling met everolimus.

Het tweede deel van dit proefschrift gaat over tumor organoїden. Dit zijn mini-tumoren in kweekbakjes die van iedere individuele patiënt kunnen worden verkregen. Deze mini-tumoren maken het mogelijk om buiten het lichaam om anti-kanker behandelingen te kunnen testen. In dit proefschrift wordt aangetoond dat het verkrijgen van een mini-tumor al mogelijk is met een kleine hoeveelheid weefsel (biopt), en dat deze mini-tumor nog steeds lijkt op de oorspronkelijke tumor van de patiënt. Ook wordt de eerste data van de klinische studies beschreven, die gaan evalueren of de mini-tumoren hetzelfde reageren op de behandeling als de patiënt, en of de mini-tumoren gebruikt kunnen worden om gerichte behandelingen te selecteren voor individuele patiënten