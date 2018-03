Promotie: Voorspellen van behandeluitkomsten bij patienten met uitgezaaide dikkedarmkanker: heterogeniteit in patientkarakteristieken, effectiviteit van de behandeling en moleculaire diagnostiek

De levensverwachting van patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker is de laatste decennia aanzienlijk verbeterd. Desondanks kunnen wij niet goed voorspellen welke patiënten baat zullen hebben bij systemische therapie (chemotherapie en ‘targeted’ therapie). Hierdoor worden veel patiënten onnodig blootgesteld aan bijwerkingen van - vaak prijzige - behandelingen. Prognostische en predictieve factoren zijn essentieel om te komen tot een optimale behandelstrategie. Prognostische factoren voorspellen het ziektebeloop, onafhankelijk van de behandeling. Predictieve factoren voorspellen hoe een tumor op een bepaalde behandeling reageert, waardoor patiënten beter voor deze behandeling kunnen worden geselecteerd. Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar prognostische en predictieve factoren om de behandeluitkomsten van patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker te verbeteren.

Dit proefschrift beschrijft dat patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker die initieel behandeld worden met systemische therapie, meer baat hebben bij onderhoudsbehandeling met chemotherapie en bevacizumab dan bij een observatieperiode, ongeacht belangrijke klinische, pathologische en moleculaire kenmerken.

Daarnaast beschrijft dit proefschrift een internationaal consensus voorstel voor het uniform verzamelen en rapporteren van prognostische patiëntkenmerken en stratificatiefactoren in trials naar uitgezaaide dikkedarmkanker. Dit is essentieel om studieresultaten beter te kunnen interpreteren en onderlinge vergelijking van studies beter mogelijk te maken. Ook sluit het aan op de toenemende behoefte aan (inter)nationale samenwerking bij het delen van individuele gegevens van patiënten met (uitgezaaide) dikkedarmkanker. Op deze manier hopen wij in de toekomst klinische vragen over specifieke subgroepen van patiënten met (uitgezaaide) dikkedarmkanker beter te kunnen beantwoorden, met als doel om te komen tot een behandeling op maat voor iedere patiënt op basis van klinische, pathologische en genetische kenmerken.