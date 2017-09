Promotie: Videolaryngoscopie: een gigantische vooruitgang in luchtwegmanagement

Luchtwegmanagement is een van de belangrijkste taken van de anesthesioloog. Een veilige luchtweg valt te realiseren door een tracheale tube (TT) tussen de stembanden van de patiënt te plaatsen. Dit is te bereiken onder direct zicht, door middel van directe laryngoscopie (DL). Videolaryngoscopie (VLS) heeft toegevoegde waarde voor ervaren anesthesiologen blijkt uit de uitgevoerde meta-analyse. Ook werd een zeer breed scala aan VLS getest door verschillende gebruikersgroepen.

In dit proefschrift wordt de ontwikkeling van luchtwegmanagement vanaf de vroegste geschiedenis tot nu beschreven. Eeuwen geleden had men alleen de beschikking over kolossale instrumenten om een indirect zicht op de stembanden te krijgen. Deze instrumenten misten een directe lichtbron, verlichting was het grootste obstakel. Na de ontwikkeling van directe lichtbronnen werden verschillende endoscopen ontworpen, met in de 21ste eeuw de introductie van videolaryngoscopen (VLS).

Er was niet één enkel apparaat dat het beste voor álle zorgverleners bleek. Deze resultaten onderstrepen het belang van variabiliteit tussen apparaten. Daarnaast werd de intensiteit van verlichting door verschillende VLS vergeleken. De verlichting was slecht bij alle geteste VLS. Het is belangrijk dat artsen zich bewust zijn van deze mogelijke tekortkomingen en verschillen tussen apparaten. Ook vond Pieters dat de krachten die op tanden worden uitgeoefend, minder zijn bij gebruik van VLS. Het wordt daarom sterk aanbevolen videolaryngoscopie te gebruiken bij patiënten met slechte tanden of kronen, die geïntubeerd moeten worden.

Tenslotte presenteerde ze een nieuwe intubatietechniek. Het gecombineerd gebruik van een videolaryngoscoop met een Bonfils® intubatie endoscoop biedt de anesthesist een alternatieve optie wanneer deze geconfronteerd wordt met een moeilijke intubatie.