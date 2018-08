Promotie: Verschillende alfabetten, hetzelfde verhaal? Media framing van mensenhandel gericht op seksuele uitbuiting in Britse, Nederlandse en Servische media

Op vrijdag 7 september 2018 verdedigt Elena Krsmanovic (rechtsgeleerdheid) haar proefschrift getiteld: Verschillende alfabetten, hetzelfde verhaal? Media framing van mensenhandel gericht op seksuele uitbuiting in Britse, Nederlandse en Servische media. Meer over haar promotie en haar onderzoek is te lezen op de Engelstalige kant van de website.