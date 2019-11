Promotie: Versatile high-throughput lipidomics

We beschrijven een nieuwe methode voor veelzijdige lipidenanalyse op basis van high-throughput lipidomics. Deze methode hebben we toegepast op een grote verscheidenheid aan E. coli stammen en deze dataset is beschikbaar. Bovendien laten we zien dat de methode niet alleen toepasbaar is op bacteriën maar ook op humane cellen. We beschrijven de introductie van neutrale lipiden in E. coli, en we geven meer inzicht in de synthese van lipiden door de cardiolipine synthese enzymen van E. coli. De nieuw ontwikkelde methode en resultaten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan ons begrip van lipidemetabolisme in een grote verscheidenheid aan organismen. flexible