Promotie: Verlof voor zorg en scholing

De noodzaak om arbeid en zorg te combineren en de waarde van scholing staan niet ter discussie. Toch zijn de verlofregelingen voor zorg en scholing onbevredigend, zo blijkt uit de dissertatie van mr. Caroline de Groot, ‘Verlof voor zorg en scholing’, die op vrijdag 13 januari 2017 verdedigd zal worden. Hierin worden de juridische belemmeringen onderzocht voor een werknemer die verlof wil.

In het licht van de omstandigheid dat bij werknemers onzekerheid kan bestaan of de werkgever verlof toestaat is van belang dat in het Nederlandse stelsel van verlofregelingen meestal een afweging van de belangen van werkgever en werknemer moet plaatsvinden als een verlofaanvraag wordt gedaan. Dat biedt wel een flexibel stelsel, maar de werknemer is er daardoor niet altijd zeker van of hij of zij verlof kan opnemen. Ook kan de werknemer bevreesd zijn dat door een verlofaanvraag de arbeidsverhouding verslechtert. In dit licht is de regeling in België interessant, waar de werknemer recht op verlof (Tijdskrediet) heeft zodra hij of zij aan alle criteria van de regeling heeft voldaan. Dit biedt partijen zekerheid, maar nadeel is dat het minder ruimte geeft voor maatwerk. Een tweede belemmering in de Nederlandse regeling is dat verlof in principe onbetaald is, omdat de werknemer in principe geen recht op loon heeft als hij of zij niet werkt. In het onderzoek worden verschillende voorstellen voor sparen voor verlof onderzocht. Dit onderzoek analyseert daarmee belangrijke belemmeringen voor verlof en onderzoekt mogelijkheden om deze weg te nemen. Daarmee draagt het bij aan modernisering van de arbeidsmarkt.