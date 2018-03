Promotie: Verkenning van de inhoud van de professionele hospicezorg in Nederland, met specifieke aandacht voor het door patienten ervaren symptoomlijden en welbevinden

Hospices in Nederland zijn kleinschalige organisaties ontstaan vanuit de overtuiging dat de zorg aan patiénten in de laatste levenfase verbeterd en gedemedicaliseerd moet worden.

Hospices bieden multidimensionele zorg, met aandacht voor lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel lijden van patiënten in de laatste drie maanden van het leven alsook aan hun naasten. De zorg wordt geboden door een multidisciplinair team van professionals en vrijwilligers. Hospices hebben een huiselijke omgeving met respect voor het individu, echter de operationalisatie verschilt sterk per hospice. Multidimensionele zorg wordt bevorderd door de interdisciplinaire samenwerking, palliatief redeneren en ondersteunende structuren in de patiëntendossiers. De expertise van hospices kan de zorg aan patiënten in de thuissituatie ondersteunen en daardoor overlijden op de voorkeurslokatie vergroten.

Patiënten in hospices lijden gemiddelsd aan 7 symptomen tegelijkertijd waarvan 4 symptomen matig tot ernstig zijn. Deze symptomen kunnen elkaar beïnvloeden en/of veroorzaken en verminderen de kwaliteit van leven van patiënten. Leeftijd lijkt weinig invloed te hebben op de symptoomlast van patiënten. Het Utrecht Symptoom Dagboek als patiëntuitkomst draagt bij aan het inzichtelijk maken van multidimensioneel lijden ervaren door deze kwetsbare patiënten. Stapsgewijs en methodisch signaleren en monitoren van symptomen, multidimensionele analyse per symptoom en interdisciplinaire samenwerking staan aan de basis van hospicezorg die de behoeften van patiënten werkelijk centraal zet.

Deze eerste verkenning van hospicezorg is uitgevoerd bij een beperkte groep hospices en onder een beperkte groep patiënten. Landelijke samenwerking is noodzakelijk om inzicht in alle patiënten en hospices te krijgen om de hospicezorg toekomstbestendig in te richten.