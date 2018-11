Promotie: Verantwoord innoveren van vroegdiagnostiek Alzheimer

Promovenda Yvonne Cuijpers onderzocht de betekenissen van vroegdiagnostiek van Alzheimer in verschillende settings. De betekenis die eraan wordt gegeven is belangrijk voor verantwoorde innovatie van de diagnostiek.

In een vergrijzende samenleving als Nederland groeit het aantal mensen met dementie. Om oplossingen te vinden voor de problemen die dit met zich meebrengt wordt er meer geïnvesteerd in wetenschap en innovatie. Een hoopvolle innovatie is een test voor vroegdiagnostiek van de ziekte van Alzheimer, die gebruik maakt van biomarkers – stofjes in het bloed- en imaging technieken zoals scans.

Naar verwachting kunnen deze tests de ziekte van Alzheimer vaststellen in een fase waarin een persoon slechts milde symptomen heeft, of zelfs voordat symptomen van de ziekte van Alzheimer optreden. De waarde van dergelijke tests is niet onomstreden en roept allerlei vragen op. Cuijpers laat zien hoe vroegdiagnostiek van betekenis wordt voorzien in krantenartikelen, Alzheimer Cafés, een health technology assessment en in de ontwikkeling van een nationale dementiestrategie.

Afhankelijk van de betekenis die eraan wordt gegeven wordt vroegdiagnostiek van de ziekte van Alzheimer op een andere manier gewaardeerd. Cuijpers laat in haar proefschrift zien dat in verschillende settings sommige betekenissen op de voorgrond geplaatst worden en andere onzichtbaar blijven, waarmee de waardering van vroegdiagnostiek verandert. Dit is belangrijk voor verantwoorde innovatie van vroegdiagnostiek van de ziekte van Alzheimer, dat vraagt om bescheidenheid in het aangezicht van dramatische ziektes, luide oplossingen en een duizelingwekkende veelvoud van betekenissen.