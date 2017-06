Promotie: Veel inwonende huishoudsters in China zonder rechten

Utrechtse onderzoeker brengt mensenrechten in kaart van Chinese vrouwelijke arbeidsmigrant

Op vrijdag 30 juni 2017 verdedigt mevrouw Qinxuan Peng LLM (departement rechtsgeleerdheid) haar proefschrift getiteld: 'Mensenrechten en vraagstukken van internationaal arbeidsrecht met betrekking tot vrouwelijke migranten die werkzaam zijn als huishoudelijke hulpen in China'. Op de Engelstalige kant van deze pagina is meer informatie te lezen over deze promotie.

Chinese vrouwelijke huishoudhulpen hebben vaak last van verschillende vormen van benadeling tegelijkertijd. De erbarmelijke arbeidsomstandigheden van Chinese fabrieksarbeiders trok onlangs weer de aandacht van de media vanwege de belangen van het modebedrijf van Ivanka Trump in een Chinese schoenenfabriek. Minder aandacht is er voor de haast uitzichtloze situatie van Chinese inwonende huishoudelijke hulpen die vanuit het platteland een toekomst in de stad zoeken. Zo werken zij lange dagen onder slechte omstandigheden, hebben ze beperkte toegang tot sociale voorzieningen en is er geen controle door arbeidsinspectie. Promovenda Qinxuan Peng verdedigt haar proefschrift Human Rights and International Labour Law issues concerning Migrant Women Working as Domestic Helpers in China op vrijdag 30 juni 2017 aan de Universiteit Utrecht.

Juridisch niemandsland

In haar onderzoek beschrijft Peng de status van de sociale en economische rechten van vrouwelijke arbeidsmigranten van het platteland die werken als huishoudhulp. Ze schetst de benarde situatie van deze vrouwen op de Chinese arbeidsmarkt en het juridische niemandsland waarin zij zich bevinden. Ook het hukou-systeem, dat alle Chinese burgers indeelt in zij die zijn geboren op het platteland en zij die zijn geboren in de stad, heeft grote invloed op hun situatie. Diegenen die met een plattelandshukou werken in stedelijke gebieden, worden uitgesloten van vele door de plaatselijke stedelijke overheid gesubsidieerde sociale voorzieningen en publieke dienstverlening. Daarnaast zijn onderwijsvoorzieningen zijn voor hun kinderen in het algemeen veel minder toegankelijk dan voor plaatselijke stadshukouhouders en hun gezinnen. Peng: “De huishoudhulpen zelf beschikken over onvoldoende kennis om hun rechten te verdedigen en kunnen zich geen advocaat veroorloven.”

Fundamentele mensenrechten

Op het gebied van gendergelijkheid en mensenrechten is er nog veel te winnen voor de vrouwen die werken als huishoudhulpen. De behoeften van deze arbeidsmigranten zijn op te delen in:

Behoefte aan een gelijke behandeling als andere werkenden

Behoefte aan gegarandeerde goede arbeidsomstandigheden

​Behoefte aan gegarandeerde rechtspleging

Peng presenteert in haar studie een voorstel ter verbetering van het nationale juridische systeem in China. Ze stelt onder meer voor om inspectie in te richten om de huishoudhulpen beter te beschermen tegen alle vormen van misbruik, intimidatie en geweld.